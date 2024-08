Mindig jóérzés amikor épül és szépül városunk, ez történt a minap a Hejő-Parkban is. Fotós kollégánk felfedezte, hogy új padok és szalonnasütő hely lett kialakítva és természetesen nyomban is le is fotózta az újítást.

Kedvelt kirándulóhely lett a Hejő-liget

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Baráti társaságokat és családokat is látni itt, akik jókedvűen piknikeznek, bográcsoznak vagy szalonnát sütnek. Aki mostanában kilátogat ide, az találkozhat egy-két újítással.

Folyamatosan szépítik a helyszínt

A városháza sajtó- és kommunikációs osztályát levélben kérdeztük arról, hogy önkormányzati vagy civil kezdeményezésnek köszönhető a szépítés. A kapott válaszból kiderült, hogy a szóban forgó eszközöket a részvételi költségvetés keretéből, egy beszavazott ötlet alapján szerezték be. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. a munka során padokat, asztalokat és szalonnasütőt is telepített. Az elmúlt évben az önkormányzat is helyett ki utcabútorokat a Hejőligetbe európai uniós forrásból.