Bortanya, Polgármester Pince , Poroszkai Pince , Nádler Pince , Faház Borház, Az Odú, Svájci Borház, Az "iroda" - pince és pihenő, Pinyó – sorolja Madaras Péter főszervező azokat a pincéket, amelyek kinyitnak a pénteki napon.

Pénteken startolt az Európai Egyetemi Játékok

A főszervező kérdésünkre hozzáteszi, a dolog apropója az, hogy pénteken startol az Európai Egyetemi Játékok, amelynek 2024-ben Miskolc és Debrecen is otthont ad. Cél, hogy a városunkba látogató sportolók a versenyeken túl megismerkedjenek a város kulturális életével is, ezért több kiegészítő program áll a rendelkezésükre, ilyen a Nagyavasi Pincenapok is, amely Miskolc új boros rendezvénye.

Újdonság ez a progam

Pozsgai Péter, a Gallai Pincészet képviseletében kérdésünkre elmondta, hogy ez a program most újdonság, ami kifejezetten egyetemi szervezésben valósul meg és mivel ilyen még nem volt, nem tudja egyenlőre, mire számíthatnak. Nagyon várják a sportolókat, akikre inkább a szombati napon számítanak, hiszen mivel az esemény megnyitója pénteken van, valószínűsíthető, hogy ez számukra más jellegű elfoglaltságot is jelent. A sportolóknak leginkább egy könnyed fehér fröccsöt ajánlana a kínálatukból, de természetesen alkoholmentes jéghideg italokkal, behűtött szódavizekkel, szörpökkel is készülnek.