2 órája

Jókai utcai házomlás: négy gyanúsított ellen emelhetnek vádat az ügyben

Címkék#jókai utcai házomlás#gyanúsított#Budapesti Rendőr-főkapitányság

Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében. A fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szombaton.

MW
Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított a Jókai utcai házomlás ügyében. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be – írták.

A VI. kerület Aradi és a Jókai utca kereszteződésében található ötszintes épület 2022. június 28-án, amelynek homlokzati fal és tetőszerkezeti elemei az előző nap az utcára és parkoló autókra dőltek 
Fotó: Balogh Zoltán / Forrás:  MTI

A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. 

A szakvélemények megállapításai szerint: 

  • a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét; 
  • a műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról; 
  • a generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó - kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére; 
  • továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége 

– közölték. 

A bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.

A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – zárul a rendőrségi közlemény.

 A tragikus eset 2022. június 27-én délelőtt történt Budapesten. A főváros VI. kerületében leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is.  A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, a legsúlyosabb sérült egy 26 éves balerina volt, aki koponyasérülést, gerincsérülést, belső sérüléseket szenvedett. Bár a nő túlélte a balesetet, élete valószínűleg teljesen megváltozik, ugyanis kerekesszékbe került.

