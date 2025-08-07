augusztus 7., csütörtök

Tragédia

1 órája

Halálos motoros baleset az autópályán

Az M3-as autópálya felé vezető oldalon történt a végzetes ütközés csütörtökön. A halálos balesetben egy motoros a helyszínen elhunyt.

Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte reggel az útinform. Az lehajtót órákra lezárták a helyszínelés idejére. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A motoros a helyszínen életét vesztette.

Mentőhelikopter is érkezett a halálos balesethez Fotó: Takács Joci (illusztráció) 

A halálos baleset helyszínén készült fotók és videó, további részletek a haon.hu cikkében tekinthető meg.

 

