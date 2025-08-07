Tragédia
2 órája
Halálos motoros baleset az autópályán
Az M3-as autópálya felé vezető oldalon történt a végzetes ütközés csütörtökön. A halálos balesetben egy motoros a helyszínen elhunyt.
Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte reggel az útinform. Az lehajtót órákra lezárták a helyszínelés idejére. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A motoros a helyszínen életét vesztette.
A halálos baleset helyszínén készült fotók és videó, további részletek a haon.hu cikkében tekinthető meg.
Ezt ne hagyja ki!Közlekedési baleset
4 órája
Durva ütközés Miskolcon – a helyszínen forgalomkorlátozás várható!
