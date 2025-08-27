augusztus 27., szerda

Baleset

41 perce

Halálra égett a sofőr Földesnél a baleset során

Címkék#beleégett#kigyulladt autó#baleset

Teljes terjedelmében égett egy autó Hajdúban. A Földes és Báránd között történt halálos balesetben egy férfi vesztette életét.

Tragikus kimenetelű lett az a baleset, melyben a katasztrófavédelem beszámolója szerint lesodródott az útról, fának ütközött, majd kigyulladt egy autó szerda délután a 42-es főúton, Báránd és Földes között. Az autó teljes terjedelmében lángolt, a püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg – tudta meg az Országos Mentőszolgálattól a haon.hu.  A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

halálos baleset
Földesnél történt halálos baleset szerdán
Forrás: Tóth Imre

A baleset részletei és további fotók a haon.hu cikkében.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében pedig egy személyautó Tállyán egy családi ház udvarán gyulladt ki, a Mátyás király utcában szerdán.

 

