Halálra égett a sofőr Földesnél a baleset során
Teljes terjedelmében égett egy autó Hajdúban. A Földes és Báránd között történt halálos balesetben egy férfi vesztette életét.
Tragikus kimenetelű lett az a baleset, melyben a katasztrófavédelem beszámolója szerint lesodródott az útról, fának ütközött, majd kigyulladt egy autó szerda délután a 42-es főúton, Báránd és Földes között. Az autó teljes terjedelmében lángolt, a püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg – tudta meg az Országos Mentőszolgálattól a haon.hu. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében pedig egy személyautó Tállyán egy családi ház udvarán gyulladt ki, a Mátyás király utcában szerdán.
