A Gellért-hegyről zuhant a mélybe egy ember

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert nagyjából huszonöt-harminc méteres magasságból mentettek:

a bajbajutott a Gellért-szobornál esett le szombaton késő este.

A Gellért-hegy esti kivilágításban (illusztráció)

Fotó: Róka Dániel / Forrás: MTVA/Bizományosi

A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik a bajbajutott. A magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel.