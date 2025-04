Brutális baleset mentőhelikoptert is riasztottak – frissítve!

A forgalom csak félpályán halad váltakozó irányban a 82-es főúton Csesznek és Zirc-Kardosrét között. A bakonyi kisváros közelében történt baleset szombaton délelőtt. Úgy tudjuk, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett - írja cikkében a veol.hu. A balesettel kapcsolatos további információt a cikkben olvashatsz.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is rengeteg balesetről számolunk be a boon.hu oldalán. Latolgatjuk a lehetséges okokat, gondolva itt a hirtelen jött melegre, vagy akár egy hirtelen lecsapó viharra. Leginkább a figyelmetlenség vezet tragédiához vármegyénkben is. Legutóbb a legmegrázóbb eset a 26-os főúton történt, ahol is két áldozatot követelt a sofőr hibája.