A Metropol információi szerint Ócsáról szabadulhattak el azok a lovak, amelyek nagy riadalmat okoztak péntek délután Soroksáron az M5-ös autópályán. A lovak Budapest irányába vágtattak hatalmas tempóval, szembe a forgalommal, ám a figyelmes autósoknak hála nem történt baleset. A pacik és az arra járók is épségben hazajutottak. A Facebookon többen is beszámoltak a nem minden napi eseményről, lapunknak olvasónk számolt be a furcsa jelenetről - írja a Metropol.

Nemrég kaptam a hírt, hogy a pacik szerencsére már biztonságban vannak. Mázlink volt az időjárással, mert mindenki lassan haladt. Míg élek nem felejtem el, hiszen nem minden nap lát az ember 5-6 lovat vágtázni a közúton

– teszi hozzá a férfi, aki borzasztóan hálás az autósoknak, hiszen nekik köszönhetően nem csak a szerencsén múlt, hogy az eset nem torkollt szörnyű tragédiába. A Metropol úgy tudja, végül az összes állat biztonságba került, ám azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az állatok hogy kerültek ebbe az ön és közveszélyes szituációba.