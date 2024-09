Folyamatosan javul annak a kétéves kislánynak az állapota, aki augusztus elején nagypapájával szenvedett súlyos autóbalesetet Vépnél. Az anya, a nap 24 órájában a zalaegerszegi kórházban a kislányával van. Bernadett a Vas Népének mondta el, miként telnek a napjaik.

Nagyon bíztam benne, hogy erre a hétvégére, ha csak pár napra is, de hazamehetünk. Sajnos erre most nem volt lehetőség

– olvasható az exkluzív interjúban a vaol.hu-n, amit az anyukával készített a hírportál a zalaegerszegi kórházban.

– Sok elintéznivaló lenne otthon, a házkörül. Jó lenne végre a saját ágyunkban aludni a kislányommal.

Augusztus 9-e óta kórházban vagyunk, jólesne kicsit kimozdulni, szusszanni egyet. A lányom egyre jobban van, gyógyulnak a sérülései. De még mindig gyógyszert kell szednie.

– Szegénykémnek, több csontja eltört a kezén, a lábán, megsérült a feje. Talán nem is emlékszik a történtekre.

Mostanában egyre többször keresi a nagypapáját. Próbálom elmagyarázni neki, hogy ő már felköltözött az angyalkákhoz.

- Azon, a végzetes augusztusi napon édesapám nálunk volt, aztán a lányommal előbb elindultak hozzájuk Bozzaiba, mint én – idézte fel Bernadett. – A biztonságra nagyon ügyelt, mielőtt elindult, mindig bekötötte a gyerekülésbe az unokáját. Akkor is így tett! Egy kicsivel később indultam utánuk, amikor Szombathelyen a vépi körforgalomhoz értem, eltereltek a rendőrök. Még rá is néztem a mentőhelikopterre, de a legrosszabb rémálmomban sem gondoltam volna, hogy a kislányommal emelkedik a magasba. Aztán, hazaérve kaptam a felfoghatatlan hírt, édesapám az egyik áldozat. Tudtam, erősnek kell lennem, annak ellenére is, hogy az elmúlt időszakban több szörnyűség is történt az életemben. A baleset után a lányomat a győri kórházba szállították, majd, amikor már jobb lett az állapota, Zalaegerszegen folytatódott a rehabilitáció.

Nagyon remélem, már csak egy hónap, és végleg hazamehetünk. Egyedül vagyok, mindent magam csinálok. A testvérem, amikor teheti meglátogat.

A közösségi médiát figyelve hozzám is lejutnak a hírek. Sokat köszönhetek a Vasivíznek, ahol édesapám dolgozott és nekem is ez a cég a munkahelyem. Jól esett a bozzaiak összefogása.