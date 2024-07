Kormányos László, a MÁV-START műszaki és üzemeltetési vezérigazgató-helyettese Balatonlelle vasúti megállóhelyénél tartott tájékoztatót. Hogy miért éppen ott?

A nyári szünetben gyerekek kelnek útra a szüleikkel, megnőtt az autóforgalom, százezrek utaznak, közlekednek a nyaralóhelyeken, és ez különösen a Balatonnál jelentősen növeli a balesetek kialakulásának esélyét - írja az MTI a MÁV-START tájékoztatása alapján.

A vezérigazgató-helyettes elmondta: a MÁV 2022-ben indította el Érj haza biztonságban! kampányát a vasúti átjárókban történő balesetek számának csökkentésére, és most a Balatonnál és a Velencei-tónál is bemutatják a vasúti közlekedés kockázatait, felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre, és arra, hogyan viselkedjünk a vasútállomásokon.

Beszélt arról is, hogy a KRESZ betartásával, körültekintő közlekedéssel megelőzhetők a vasúti balesetek. Bármilyen járművel utazik is valaki, piros jelzés esetén akkor se haladjon át vasúti átjárón, ha a sorompó még nem zárult le, és szabad jelzésnél is nézzen körbe. Kormányos László azt javasolta, hogy vasúti területeken ne használjunk mobiltelefont, fülhallgatót, a strandkellékek szállításánál pedig ügyelni kell arra, hogy azok ne akadályozzák a kilátást, tájékozódást.

A kép illusztráció!

Forrás: Shutterstock

Tilos vasúti járműre felmászni, felsővezeték közelébe kerülni, tárgyakat a vonat elé helyezni, a járműveket megdobálni, mert tragédiába torkollhat - mondta a vezérigazgató-helyettes, hozzátéve, hogy a társaság minden ilyen esetben feljelentést tesz.

Nagy Balázs mozdonyvezető, aki önhibáján kívül már két esetben is gázolt, naponta tapasztalja, hogy az emberek figyelmetlenül kelnek át a vasúti átjárókon, sőt vannak, akik a nyílt vágányon teszik ezt. Ha valaki a vonat elé lép, szinte biztos a baleset, mert a vonat fékútja olyan hosszú, hogy nem tud idejében megállni

A MÁV közleményében azt írja, hogy újabb elemekkel bővíti intenzív vasútbiztonsági kampányát, Yotube-csatornáján a az ismeretterjesztő kisfilmsorozatának legújabb része megtekinthető: