Hozzátették: a szervezet speciális szaktudását megosztja a Sürgősségi gyermekellátás - Az első órák teendői című orvosi szakkönyvben is, amelyet eredetileg 2015-ben jelentetett meg az alapítvány. A szakkönyv frissített, naprakész ismeretekez tartalmazó új kiadását a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat most mutatta be, melyből négyezer darab ingyenes példányt biztosít az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kötelékében dolgozó mentőorvosoknak, mentőtiszteknek és mentő-szakápolóknak.

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 1999-ben indította el a budapesti gyermekrohamkocsiját, melyet már 25 éve működtet közösen az OMSZ-szel. Az alapítvány budapesti, miskolci és debreceni mentőegységei az eltelt időben több mint 60 ezer gyermeken segítettek országszerte. 2017 óta a budapesti gyermekmentő egységek az alapítvány által létrehozott józsefvárosi mentőállomásról vonulnak - olvasható a közleményben.

Borítókép: illusztráció