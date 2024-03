Könnyeit törölgeti az arcáról az egyik idős szomszédasszony, amikor a Tamási Szent István utcába érkezik a Teol.hu munkatársa. Itt történt a kegyetlen késes támadás kedden reggel. A szomszéd azt meséli, kisgyermek kora óta ismerte a meggyilkolt Máriát, a férjét és a gyerekeiket is. Újra és újra elcsukló hangon azt ismételgeti: képtelen felfogni, hogy K. Gábor megölte a feleségét.

Az áldozat fia hívta még reggel a rendőrséget, mert a tőlük különélő apja megkéselte az anyját. A rendőrök hiába indultak azonnal, már nem tudtak segíteni az asszonynak. A 49 éves támadót elfogták és előállították, a kihallgatása még délután is tartott.

Székhez kötözte és megásta a sírját

A helyiek számára nem ismeretlen a most elfogott K. Gábor. Azt mondták, mindenki tudott arról, hogy rendszeresen ütötte-vágta a feleségét, sőt, volt olyan eset is, amikor a saját fiukkal egy székhez kötözték a nőt, majd megásták a kertben a sírját. Arról az esetről egyébként 2020-ban a rendőrség is beszámolt. Az ügy miatt a férfi akkor börtönbe került, mivel az asszony ellene vallott a bíróságon.

Tamásiban sokan tartották különc és agresszív férfinek a tettest

Fotó: Bencze Péter / Forrás: teol.hu

Egy környékbeli arról számolt be a portálnak, hogy K. Gábor már az ítélethirdetéskor bosszút esküdött a tárgyalóteremben, amit most kegyetlen tettével váltott be.

Egy másik környékbeli azt mondta, évek óta ismerte a támadót, de mindig is tartott tőle, mert hallott a férfi viselt dolgairól. Emellett szerinte K. Gábor másokkal is különösen viselkedett: gyakran volt indulatos, és alapvetően különc embernek ismerték őt.