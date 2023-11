A Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa október 31-én hirdetett ítéletet annak a volt katonának az ügyében, aki parancsnokként hosszabb időn keresztül próbálta rávenni alárendeltjeit, hogy vele szexuális cselekményeket végezzenek – olvasható a törvényszék csütörtöki közlésében.

A katonai tanács a vádlottat két rendbeli szexuális kényszerítés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. Ezért a bíróság a férfit 3 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlott legkorábban a kiszabott szabadságvesztés büntetés kétharmad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet lényege szerint a férfi 2019 januárjától – a későbbiekben elöljáróként – ismétlődően arra próbálta rávenni a sértettet, hogy szexuális cselekményeket végezzen vele, amit a nő minden alkalommal elhárított. Az elutasítást követően a század parancsnoka kritizálni kezdte a sértett munkavégzését, és közölte, hogy ezt addig folytatja, amíg a nő nem enged neki.

Miután a sértett mindezek ellenére sem volt hajlandó a vádlottal szexuális kapcsolatot létesíteni, a férfi több alkalommal, különféle, az állományviszonyát is érintő fenyegetésekkel próbálta elérni, hogy a nő tegyen eleget a felszólításnak. A volt katona 2021 májusában egy gyakorlat során – majd később többször is – egy másik alárendeltjével is közölte, hogy szexuális cselekményt akar vele végezni. Miután a sértett ezt visszautasította, a százados – a szexuális kapcsolat létesítése érdekében – kritikával illette a munkáját és azzal fenyegette, hogy el fogja távolítani a Honvédségtől. A katona szolgálati jogviszonya a büntetőeljárás elrendelését követően megszűnt.

A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért mindenkitől, akit megbánhatott, beleértve a saját családját is.

Dr. Szilvási László hadbíró őrnagy, a katonai tanács elnöke az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott több alárendeltjével szemben is ezen bűncselekmény megállapítására alkalmas magatartást tanúsított, amit hosszabb időn keresztül, kitartó módon követett el. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a férfi ténybeli beismerő vallomást tett, a bűncselekmény kísérleti szakban maradt és az időmúlást.

A katonai tanács egységes álláspontja az volt, hogy a végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet generális preventív társadalmi üzenete az, hogy minden elöljárói, vagy hivatali hatalom jelentős emberi felelősség is egyben - különösen a fegyveres testületeknél - és nem jogosíthat fel a beosztottak alárendelt helyzetével visszaélésre, illetve annak bárminemű kihasználására, ellenkező esetben igen komoly következményekkel kell számolni az igazságszolgáltatás részéről.

Az ítélet nem jogerős, ellene mind a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség, mind a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be - írja a haon.hu.