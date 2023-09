"Azt hittem, már mindent láttunk, de, nem. Szombat délután, a katasztrófavédelemtől érkezett a hívás, hogy bedőlt egy ház oldala, és az épületben körülbelül 70 kutya van. Enyhe túlzásnak gondoltuk a becslést, egészen addig, amíg meg nem érkeztünk a helyszínre"

- számolt be az első hallásra tényleg hihetetlen esetről az ASKA Alapítvány.

Az értesítést követően Az Alpha-vet ebrendészei és az ASKA munkatársai négy szállító autóval érkeztek Pusztavámra a kidőlt falú épülethez. A szakemberek szerint borzalmas az ebek állapota, "vastagon áll rajtuk az ürülék, soványak, bolhásak. A további vizsgálatok ma indulnak, este 9-re tudtuk elhelyezni őket. Valószínűleg beltenyészet, hiszen most is sok a vemhes közöttük, illetve szoptatós anya. Vannak akik megvakultak a sötét házban."

Forrás: Aska Alapítvány

Az Aska alapítvány érthető módon segítséget kér, hiszen egy nap iszonyatos mennyiségű kutya érkezett most be hozzájuk, úgy, hogy közben ott vannak az eddigi kutyák is. A pusztavámi kutyák karanténba kerülnek, és "folyamatosan próbálnak kutyát csinálni belőlük" - írja a feol.hu.

A menhelynek szüksége van kutyaházakra, bolhanyakörvekre, ideiglenes befogadókra, kutyatápra, konzervre és támogatásra az orvosi költségekhez. Aki tud segíteni, az az alábbi alapítványi szálára utalhat pénzt: 10918001-00000015-50200001 ASKA