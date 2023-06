A Bors több környékbelivel is beszélt a történtek után, egy emberként azt mondták: megdöbbentették őket a történtek, ugyanis mindannyian ismerték látásból a párost. Elmondásuk szerint a tajvani orvostanhallgató lány, C. mindenkivel kedves volt, mosolygós, a helyi egyetem vendéghallgatója volt, már negyedéves. Azonban elárulták, hogy a férfit is kedvelték, egyikükkel sem volt probléma, mindenkivel udvariasak voltak, soha nem hangzott el hangos szó a lakás környékéről.