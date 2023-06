Egy szombathelyi férfi bedrogozva menekült a rendőrök elől Zalaegerszegen. Korábban már a vezetéstől is eltiltották. Közben többször is a forgalommal szemben hajtott és piros lámpákon ment át. Mindezt úgy tette, hogy 4 utas volt a kocsiban, köztük egy gyerek is - írja az ugyeszseg.hu.

A 33 éves férfi 2021 júliusában száguldozott és mivel többször szabálytalanul váltott sávot, a mögötte lévő rendőrök igazoltatni akarták, de a férfi nem állt meg, inkább megpróbált elmenekülni, miközben többször átment a piroson és szembe hajtott a forgalommal.

Több sofőr is csak hirtelen fékezéssel, megállással tudta elkerülnie az ütközést.

A férfi 25 percen keresztül menekült a rendőrök elől, végül kijött a Zalaegerszegről Keszthely felé tartó 76-os úton. Zalaköszvényesnél közel 130-al hajtott, amikor a rendőröknek sikerült megállítaniuk.