Az esti órákban találtak rá a 70 éves férfi holttestére, akit nagy erőkkel keresett a rendőrség, a Prospectíve és a Győrszentiváni ÖTE tagjai, valamint civilek is - írja a kisalfold.hu.

A mindenki által szeretett nyugdíjas testneveléstanárnak, K. Gábornak vasárnap délután veszett nyoma, a rendőrséget azután riasztották, miután nem jelent meg egy baráti látogatáson. Keresésére rögtön megmozdult a rendőrség, a helyiek és a kereső csoportok is, másnap már több tucat ember indult a nyomába.

A területeket még kutyákkal is átvizsgálták, azonban a férfinek nem találták nyomát. Kedden is folytatták a kutatást, amelyben már három keresőcsapat is részt vett, azonban sajnálatos módon már csak a holttestére bukkantak rá. Úgy tudjuk, a férfi elhagyatott biciklijét is meglelték, míg Gábor bácsi holtteste egy közeli tóban volt.

A bejegyzés alatt rengetegen fejezték ki együttérzésüket, K. Gábort számos diákja gyászolja.

A legjobb tesitanárom volt. Ez volt az élete két értelme: a tanítás és a sport. Még azok is szerették, akiket nem tanított, mert velük is elbeszélgetett, bátorította őket a mozgásra

– írta Gábor bácsi egyik volt diákja. A sportszenvedély a testnevelés tanár magánéletében is jelen volt, de nem csak nézte és tanította, aktívan művelte is.

A sport, a mozgás volt az élete

– Az a fajta tanár volt, aki nem csak oktatta a sportot és annak szeretetét, hanem meg is élte. Mai napig, még hetven éves korában is rendszeresen biciklizett és futott, még versenyeken is indult, maratonista is volt. Szerintem nem egy olyan diák volt, aki miatta szerette meg a sportot. Köztük én is – mesélték róla. Aznap is biciklivel indult el otthonról.

Elsírtam magam, amikor megtudtam, mi történt.

Az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy épségben megtalálják. Nem tudom elhinni, olyan erős és sportos volt még mindig - írja a Bors.