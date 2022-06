A Mávinform azt közölte: Tapolcáról a Déli pályaudvarra 15 óra 38 perckor elindult Kék Hullám InterCity vonat Csajág és Balatonkenese között egy vasúti átjárónál személygépkocsival ütközött június 18-án, szombaton, a fénysorompó piros jelzést mutatott. A vonaton senki nem sérült meg. Balatonakarattyánál történt a baleset, az autóban hárman ültek, ők megsérültek - írja a veol.hu

Csondor Henrietta megyei katasztrófavédelmi szóvivő azt mondta, a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

A veol.hu információi szerint a három utas, mely egy család, nyolc éves gyerek és 30-40 év körüli szülők, valamennyien könnyebben megsérültek, és mentőautóval szállították őket kórházba. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.

A helyszínen az eset szemtanúi a veol.hu tudósítójának elmondták,

hatalmas vonattülkölést és csattanást hallottak, aztán azt látták, hogy repül egy autó a levegőben, és elsőre azt hitték, hogy kertjükben fog landolni. A család éppen bográcsozott, azonnal mindent eldobtak, a fiatal pár Schádl Eszter és férje, Schádl Róbert átugrotta a másfél méteres kerítést, és rohant az autóhoz.

A rokonuk, Hadlaczki Károly is futott utánuk. A fiatalok magukhoz vettek fejszét és ágvágót, azzal próbálták betörni az autó ablakát, bent mozdulatlanul ült a család. Végül kisegítették őket az autóból, először a kisfiút utána a szülőket. Hadlaczki Károly pedig azonnal hívta a 112-t, a mentők perceken belül a helyszínre érkeztek. A család arról is beszámolt, hogy a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, ami a kertjükben szállt le.

Hadlaczki Károly, Schádl Eszter és férje, Schádl Róbert szemtanúk segítettek a bajbajutott családnak

Forrás: Kovács Erika / veol.hu

A vonat, körülbelül 300 méterre tudott megállni az ütközés helyszínétől. Az autó pedig 20 méterrel arrébb csapódott be a fák közé az átjárótól. Az autó totálkárosra tört.

A portál információi szerint egy külföldi családot érte a baleset, akik itt élnek a Balatonnál, és egy Opel kombival közlekedtek.

Azt is hozzátették a szemtanúk, hogy vakszerencséje volt a családnak, hogy ennyivel megúszták az ütközést.