Napok óta egyre több kérdés merül fel az aszódi tragédiával kapcsolatban. L. Tamás a nála láthatáson levő, és éppen alvó két lányával végzett kegyetlen módon. Júliát és Tímeát álmukban verte fejbe baltával, majd rájuk zárta a lakást, és autóba ült. A férfi egészen Adácsig hajtott, ahol az autóból kiszállva az érkező vonat alá vetette magát. A szerelvény levágta az egyik lábát, de a férfi életben maradt - írja a Bors.

Rendőrség: szabályos volt az intézkedés

Az anya, Zsuzsanna nem sokkal később bejelentette 14 és 16 éves lányai eltűnését, hiszen nem értek haza időben lakásukba, Vámosgyörkre. A rendőrök ezek után bekopogtattak az apa aszódi lakásának ajtaján, majd miután nem érkezett válasz, távoztak.

A Bors megkérdezte az Országos Rendőrfőkapitányságot, miért hagyták ezt a hét elején annyiban.

Az elsődleges intézkedések a bejelentést követően megtörténtek.Az akkor ismert adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a lakásba történő erőszakos bejutást.A nyomozás jelenlegi adatai szerint a sértettek ekkor már nem voltak életben. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság a több megyét érintő körözési tevékenységet szakirányítás keretében vizsgálja. A jelenlegi ismereteink szerint az elsődleges intézkedések megfeleltek a szabályoknak – írta az ORFK sajtóosztálya.

A Bors megbízható forrásból megtudta:

Az apa egy éve már súlyosan megfenyegette a családját.

A lap szertette volna megtudakolni, hogy az érintett szervezetek - amennyiben értesültek a fenyegetésről -, milyen intézkedéseket tettek. Héri Andreától, a gyöngyösi Család és Gyermekvédelmi Központ intézményegység-vezetőjétől megkérdezték, tettek-e javaslatot a gyerekek védelembe vételére, illetve az apai kapcsolattartás korlátozására a gyámhatóság felé? Válasz egyelőre nem érkezett, Héri Andrea a türelmet kért.

Forrás: Mihádák Zoltán / MTI

Úgy tudni,

az apa a kisebbik lányhoz jobban ragaszkodott, a nagyobbik pedig csak azért kísérte el rendszeresen a húgát, hogy vigyázzon rá.

A lányok és az édesanyjuk is tartott férfitől, vámosgyörki házukat is ezért kamerázták be.

Szintén a lap információi szerint védelembe vételi eljárás indítását is kezdeményezte az illetékes hatóság. Mindez azt jelenti, hogy

ezekben az esetekben a családsegítők jobban odafigyelnek a családra:

az eljárás részét képezi az is, hogy a szülőkkel elkészíttethetnek egy nevelési tervet és rendszeres látogatást is tehetnek az elvált szülőknél.

Mi tehet a megfélemlített anya?

Juhász Zoltán családjogi ügyvéd a Borsnak elmondta:

ha egy elvált vagy válófélben lévő anyát a gyerekek apja megfenyeget, több fórumon is segítséget kérhet. Feljelentést tehet a rendőrségen, illetve a problémát jelezheti a gyámhatóságnál.

Kellő kivizsgálás után a gyámhatóság elrendelheti a gyerekek védelembe vételét. A konkrét üggyel kapcsolatban kevés információ áll rendelkezésre, de egyelőre azt sem lehet teljesen kizárni, hogy a hatóságok részéről mulasztás történt

- fejezte be a jogász.

Nem tudják kihallgatni Az apa szörnyű tettét követően öngyilkosságot kísérelt meg. Bár nem járt sikerrel, a lábait elvesztette, mikor lakhelye közelében egy száguldó vonat elé lépett, azóta kórházban ápolják. Állapota a hétvégén még stabil volt, ám azóta folyamatosan romlik, emiatt egyelőre nem tudták kihallgatni a rendőrök.