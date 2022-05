Az egész országot megrázta a pénteken napvilágot látott aszódi gyilkosság. Álmukban végzett két lányával, a 14 éves Tímeával és a 16 esztendős Júliával édesapjuk Aszódon. Tamás a láthatás alkalmával baltával verte fejbe a kamaszokat, majd sikertelenül öngyilkosságot kísérelt meg.

A TV2 Tények úgy tudja: a férfi búcsúlevelet hagyott hátra.

Tamás a gyilkosság után eltorlaszolta az ajtón lévő lyukakat, bezárta a lakást, majd autóba ült, Adács környékén pedig vonat elé lépett. A szomszédok csak napokkal később fogtak gyanút, hogy valami nincs rendben, amikor a lakásból fura szagokat kezdtek érezni. Kihívták a tűzoltókat, akik egy másik erkélyről a lakásba jutottak. A vérfürdő láttán azonnal értesítették a rendőrséget.

Mindenkit kerestek a rendőrök

A rendőrök napokkal korábban már jártak a lakásnál – miután a tinilányok anyja bejelentette, hogy a férfi nem hozta vissza őket –, de állítólag csak becsöngettek. Az anya az ügyészségen is panaszt tett, hogy nem elvárhatóan keresik a rendőrök a gyerekeket. Ugyanakkor Tamás eltűnését is bejelentette a családja, méghozzá egy budapesti kerületben, hogy eltűnt és búcsúüzenetet hagyott. Őt ekkor már egy kórházban ápolták az adácsi öngyilkossági kísérlete után, mivel a vonat levágta a lábát. Azonban nem voltak nála papírok, illetve nem is volt magánál, így nem sikerült azonosítani.