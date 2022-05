A Hableány fedélzetén harmincöten tartózkodtak – dél-koreai turisták és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni és 27 áldozat holttestét megtalálták a Dunában, egy utast azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A szállodahajó ukrán kapitányát továbbra is gyanúsítottként tartják őrizetben, a magyar hatóságok akár 11 év börtönre is ítélhetik, a férfi azonban ártatlannak vallja magát – írja a hirado.hu.

A balesetet okozó ukrán kapitány, Jurij C. ellen 2019 novemberében emelt vádat az ügyészség a vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésének vétsége és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt – olvasható a hirado.hu cikkében.

A vád szerint a 65 éves ukrán kapitány 2019. május 29-én este a Viking Sigyn szállodahajóval a Duna bal partjáról, az V. kerületi, Akadémia nevű hajóállomásról indult el északnak, a Margit híd irányába, úti célja Passau volt. A hajót zuhogó esőben, a Duna két partján üzemelő közvilágítás mellett, sűrű vízi forgalomban kormányozta, de szabad szemmel több mint egy kilométer távolságra el lehetett látni.

A Dunán ekkor azonos irányban haladt a Hableány nevű kisebb sétahajó, amelyen 33 dél-koreai állampolgár utazott. A sétahajó a Parlament előtt balról megelőzte a szállodahajót, majd előtte haladt, így elsőbbségi helyzetbe került a Margit híd alatti áthajózásnál.

A Viking Sigyn kapitánya ennek ellenére gyorsítani kezdett. Ekkor perceken keresztül szabad szemmel és a hajó radarjának képernyőjén is egyértelműen látható volt a Hableány helyzete, iránya és sebessége. A Viking ennek ellenére nem lassított, és a Margit híd alatt nekiütközött a Hableány hátsó részének, beforgatta maga elé, rövid ideig maga előtt tolta, majd lenyomta a víz alá.

A sétahajó körülbelül 30 másodperc alatt elsüllyedt, a rajta tartózkodó harmincöt ember pedig a Dunába kerültHét turistát sikerült kimenteni a vízből, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast viszont továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Az ügyészség szerint a baleset a kapitány felelőtlen magatartása miatt következett be, emellett nem tett eleget az adott helyzetben tőle elvárható segítségnyújtási kötelezettségének sem.

2022. január 1-jén a Fővárosi Törvényszéken megkezdődött a dunai hajóbaleset károsultjai, valamint az áldozatok hozzátartozói által a balesetben részt vevő két hajót üzemeltető hajózási társaság ellen indított polgári per. A 78 felperes összesen több mint négymilliárd forint sérelemdíjat vár a két hajózási társaságtól.

A Viking Sigyn 64 éves kapitánya továbbra sem hagyhatja el Budapestet. A férfit gyanúsítottként tartják őrizetben, ő viszont továbbra is ártatlannak vallja magát.