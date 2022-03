Több elfogatóparancs is érvényben van a most 51 éves Orbán István ellen. A férfit korábban költségvetési csalás miatt ítélte el a bíróság, ám szabadságvesztésének letöltését nem kezdte meg, 2017-ben eltűnt a hatóságok elől. A férfit azóta már bírósági végrehajtás akadályozása miatt is körözik, Európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van vele szemben - írja a baon.hu.

Forrás: police.hu



A férfi legutóbbi ismert lakhelye Fülöpjakab – tudtuk meg a rendőrségtől. Orbán Istvánt az 50 legkeresettebb magyar bűnöző között tartják számon.

Aki bármit tud a férfi tartózkodási helyéről, hívja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon. A névtelenség megőrzése mellett tehető bejelentés a telefontanú 06-80/555-111 zöld számán, vagy a 107, 112 központi segélyhívó számok valamelyikén is.