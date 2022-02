Mentőhelikoptert kellett hívni egy előszállási családi házhoz, mert egy négyéves kisfiú belezuhant egy régóta nem használt gyűrűs kútba.

A Bors beszélt a gyerek nagyszüleivel akik elmondták, Ruben és Londonban élő szülei látogatóban voltak náluk, amikor az utazás előtti búcsúzkodást megelőzően még kiment játszani családjával a kertbe. Az örökmozgó kisfiú egy óvatlan pillanatban felugrott a borostyánnal benőtt, régóta nem használt kút peremére, amin

másodpercek alatt beszakadt, egyenesen le, a 15 méteres mélységbe.

Ez körülbelül háromemeletnyi mélység.

Egy pillanat műve volt, nem több. Azt a kutat régóta nem használtuk, víz sem volt benne, le is volt fedve tetővel, ezt nőtte be a borostyán

- mesélte a lapnak a nagyapja.

Egyik percben az unokám felmászott a kút szélére, és már át is billent rajta

- folytatta.

A család azonnal hívta a mentőket és a tűzoltókat, akik először a borostyán gyökérzetét tépték fel óvatosan, hogy az ne essen

A gyereket ezután súlyos sérüléssel szállították kórházba mentőhelikopterrel. Anyukája folyamatosan fia mellett van. A nagyszülők elárulták, hogy a kisfiú állapota javult.

- Aznap utaztak volna vissza Londonba, az angol apukájának vissza kellett már mennie, de a lányunk most is bent van a kórházban. Ha minden igaz, pénteken már ki is jöhetnek, csak reménykedünk, hogy így is történik majd

– mondta a kisfiú nagymamája.

A család az eset után rögtön felvette a polgármesterrel a kapcsolatot, hogy újra lefedjék a kutat.