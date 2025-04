Virágzásba kezdtek a kertek, gyümölcsösök országszerte

Nem tudhatjuk még, hogy valójában mekkora károkat okozott az elmúlt hetek hűvösebb időjárása. Azonban úgy tűnik, hogy a fagy ellenére folytatódik a virágzás. Vármegyénkben is nem kis gondot okozott a korai virágzása a gyümölcsfáknak, virágoknak az időjárás tekintetében.

Nem állt le a virágzás Fotó: Fazekas -Horváth Judit - Olvasói kép / Köpönyeg

Most jön a virágzás java – almafa, körte, cseresznye is készül a termésre

A múlt heti talaj menti fagyok és hideg hajnalok után sokan aggódtak, különösen a gyümölcsfák virágzása miatt. A képek alapján úgy tűnik, hogy a virágzás nem állt le. Persze, sajnos ez nem jelenti azt, hogy nem okozott a fagy károkat semmiben, hiszen a legkritikusabb április 6-7-i napokon számos országrészben fagykárt okozó hideg volt jellemző, a klasszikus gyümölcstermő területeket is beleértve. Különösen jól halad az almafák virágzása, amelyek a gyönyörű idő miatt már most virágba borultak, az enyhülés hatására. Emellett a körte- és cseresznyefák is teljes pompájukban láthatók, főként a naposabb, védettebb fekvésű területeken.