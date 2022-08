Továbbra is több hullámban kell zivatarokra számítani, legfőképp a Dunántúlon és az ország középső észak-déli sávjában. Legalacsonyabb valószínűséggel az északkeleti országrészben dörrenhet meg az ég. A zivatarcellákat legfőképp felhőszakadás (az ismétlődő cellaátvonulásból akár >25-50 mm csapadék), de néhol egy-egy viharos (ált. 60-85 km/h) széllökés és jégeső (jellemzően 1-3 cm jégátmérő) is kísérheti. A feltételek várhatóan még a vasárnapra virradó éjszaka is kedvezőek maradnak zivatarok számára.

Ma az ország északkeleti, keleti megyéire korlátozódik a hőség, ezeken a területeken 25, 27 fok közelében alakulhat a napi középhőmérséklet.