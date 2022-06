Magasszintű felhőzet terjeszkedik keleti irányba, a legtöbb (szűrt) napsütés az északkeleti megyékben valószínű. Ezzel szemben főként a Dunántúlon egyre nagyobb területen vastagszik is a felhőzet, és ott késő délutántól, estétől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar, az intenzívebb zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. Éjfél környékén már a Duna menti területeken is eshet. Jobbára mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 32 fok között valószínű, de a tartósan vastag felhőzettel borított tájakon ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére többnyire 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.