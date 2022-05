A Dunántúl nyugati részén lehet vastagabb a felhőzet, máshol fátyolfelhőzet szűri a napsütést, valamint gomolyfelhők is képződnek. Estére a Dunántúl többi részén is megvastagodhat a felhőtakaró. Elsősorban a déli óráktól főleg a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegység tágabb térségében várhatók záporok, zivatarok, az Alföld délkeleti részén a legkisebb a csapadék előfordulási esélye. A délkeleti szél nagyobb területen megélénkül, zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.