A Dunától keletre erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, arrafelé a gomolyfelhők időszakosan össze is állhatnak, és a Tisza vonalában hózápor is kialakulhat. Másutt kevesebb lesz a felhő, és csapadék sem várható. Az északi, északkeleti szél a nyugati megyékben és a Tiszántúlon élénk lesz, egy-egy erős lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +2 fok közé hűl le a levegő.