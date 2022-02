A főleg Tiszántúlon képződött ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlik, ezt leszámítva túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. Napközben előbb a Dunántúl, majd később a keleti tájak fölé is fátyolfelhők sodródnak. A délire forduló szél a Dunántúlon megélénkülhet, északnyugati megyéinkben meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között valószínű, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 3, 9 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten néhol már fagyhat is.