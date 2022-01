A frontális felhőzet dél felé elhagyja hazánkat, mögötte felhőátvonulásokra számíthatunk többórás napsütéssel. Délután vastagabb felhők érkeznek észak felől, és elszórtan fordulhat elő zápor, estétől növekvő eséllyel hózáporok is lehetnek. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati, északnyugati szél nagy területen viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 10 fok között valószínű, de az északkeleti határnál ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Késő estére -2 és +4 fok közé hűl le a levegő.