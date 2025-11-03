november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályaválasztás

2 órája

Vajda-Papír: nyílt napon népszerűsítik a papíripari szakképzést

Címkék#szakképzés#Vajda Papír Kft.#papíripar

A 2021-ben, több évtizedes szünet után újraindított papíripari szakképzést népszerűsíti a pályaválasztó fiataloknak a higiéniaipapírtermék-gyártó Vajda-Papír Kft.; a cég november 7-én gyárlátogatással egybekötött nyílt napot tart dunaföldvári üzemében, Európa egyik legmodernebb, teljes mértékben digitalizált és automatizált papírgyárában – közölte a cég az MTI-vel hétfőn.

MW

Vajda Attila, a Vajda-Papír Csoport alapító-ügyvezetője a közleményben kifejtette, a nyílt nap célja, hogy a fiatalok közelebbről is megismerjék a papírgyártó és -feldolgozó technikusi szakmát, amelyet duális képzésben sajátíthatnak el.

Valódi ipari környezetben, a legmodernebb automatizált és digitalizált technológiák között tanulhatnak a fiataloknak
Forrás: Vajda Papír Kft.

Megemlítette, hogy a vállalat papíripari szakképzési programja valódi ipari környezetben, a legmodernebb automatizált és digitalizált technológiák között kínál lehetőséget a fiataloknak, hogy elsajátítsák a papírgyártás szakmai alapjait és a korszerű termelési ismereteket. A cég több korszerű gyárral és komoly exporttevékenységgel rendelkezik, így a tanulók nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is értékes tapasztalatokat szerezhetnek. A vállalat működését a digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség jellemzi, ezek a szemléletek a szakképzésben is kiemelt szerepet kapnak – mondta.

A Vajda-Papír alapító-ügyvezetője felidézte, hogy

több évtizedes szünet után 2021-ben indult újra Magyarországon a papírgyártás és -feldolgozás nappali szakképzése az ITM, az MKIK és a Vajda-Papír együttműködésében.

A képzés újraindítását a globális fogyasztási trendek változása, a műanyagok visszaszorulása és a papíripar gazdasági növekedése tette indokolttá. Hangsúlyozta, hogy a Szakképzés 4.0 stratégia modernizálta az oktatás szerkezetét és módszertanát, „így a fiatalok tudása jobban illeszkedik a vállalatok igényeihez, és a cégek számára is hatékonyan megtérülő befektetést jelent a duális képzésben részt vevő tehetséges munkaerő”.

Szakmaiság és digitalizáció

Magyar András, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója a közleményben a szakképzést a jövő oktatási formájának nevezte, amelynek presztízse az elmúlt években látványosan erősödött. A duális képzés lehetőséget teremt arra, hogy a diákok az iskolában megszerzett tudást valós vállalati környezetben gyakorolják, így magabiztosan, már munkatapasztalattal lépnek a munkaerőpiacra. A vállalatokkal való együttműködés pedig nemcsak a diákoknak, hanem az egész gazdaságnak versenyelőnyt jelent – fejtette ki. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új kihívásokat hozott az iparban. A szakképzés feladata ma az, hogy ezekre a kihívásokra reagáljon: olyan fiatalokat képezzen, akik szakmailag is megállják a helyüket, de otthonosan mozognak a digitalizáció és a fenntarthatóság területén is.

Marczona Tamás, a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium igazgatója is arra hívta fel a figyelmet a közleményben, hogy a duális képzés valós tudást és biztos jövőt ad. A Lorántffy Technikumban a papíripari képzés révén a tanulók Európa egyik legmodernebb gyárában tanulhatnak, így a diákok látják, hogy Magyarországon is lehet világszínvonalú technológiával dolgozni.

A szakképzés ma már életpályamodell: a tanulók a technikusi végzettséggel továbbléphetnek mérnöki pályára, vagy azonnal elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon

– fejtette ki.

Marczona Tamás ismertette, hogy a vegyipari ágazat képzése érettségivel és technikusi szintű szakképzettséggel zárul, a papíripari képzésben pedig két szakmairány választható: papírgyártó és -feldolgozó, valamint csomagolószer-gyártó. A papírgyártó és -feldolgozó technikus az alapanyagokat, a kész papírt és a feldolgozási technológiákat ellenőrzi, míg a csomagolószer-gyártó technikus a termék és a csomagolóanyag kölcsönhatását, valamint a piacra helyezés feltételeit vizsgálja.

Több mint 30 országba exportál a Vajda Papír

A Vajda-Papír korábbi közlése szerint a cégcsoport sikeres első fél évet zárt 2025-ben: az értékesítés nettó árbevétele 11,8 százalékkal, az adózás előtti eredmény pedig 17 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az év első hat hónapjában 38 milliárd forint volt a konszolidált árbevétel az egy évvel korábbi 34 milliárd forint után, valamint a tavaly félévit megközelítő, 4,1 milliárd forint EBITDA-t (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) értek el. A konszolidált adózás előtti eredmény a 2024 első félévi 3,2 milliárd forintról 3,7 milliárd forintra emelkedett.

A Vajda-Papír a közép- és kelet-európai piacon, a Baltikumban és Skandináviában is jelen van, több mint 30 országba exportálja termékeit, az európai országok mellett Ázsiába, sőt a Karib-tenger térségébe is eljutnak a termékei. Csoportszinten több mint 700 munkavállalót foglalkoztat, három magyarországi és egy norvégiai gyárral rendelkezik. A 140 ezer tonnás éves gyártási kapacitású, 100 százalékos magyar családi tulajdonban lévő Vajda-Papír a hazai kereslet 55-60 százalékát állítja elő, és termelésének 60 százalékát szállítja külföldre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu