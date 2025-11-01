november 1., szombat

Magyar-kínai együttműködés

2 órája

Szijjártó Péter: Győrben létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon

Címkék#Széchenyi István Egyetemen#Konfuciusz Intézet#Szijjártó Péter

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a győri Széchenyi István Egyetemen létrejön immár a hatodik Konfuciusz Intézet is Magyarországon, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

MW
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

A tárcavezető rámutatott, hogy jelenleg Magyarország öt nagy egyetemén működik Konfuciusz Intézet, amelyek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális, oktatási alapját biztosítják, s lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják.

Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon. Az ELTE, a Szegedi, a Debreceni, a Pécsi és a Miskolci Egyetem után a győri Széchenyi István Egyetemen jön létre hazánk hatodik Konfuciusz Intézete

– tudatta.

„Ez az ötödik helyre tesz majd minket Európában a Konfuciusz Intézetek tekintetében” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy ezen újabb intézet megnyitása hozzá fog járulni a magyar-kínai oktatási, kulturális és gazdasági együttműködés fejlesztéséhez.

A Széchenyi István Egyetem hazánk egyik legversenyképesebb egyeteme, amelynek a működése most egy új tényezővel, egy új intézettel bővül

 – mondta.

„A Konfuciusz Intézet győri megalapítása mind Győr városának, mind a győri egyetemnek, mind a hazai gazdaságnak, mind a magyar-kínai együttműködésnek újabb lendületet fog adni” – vélekedett.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök legutóbbi budapesti látogatásán a felek megállapodást írtak alá a minden területre kiterjedő, legmagasabb szintű stratégiai együttműködésről a két ország között.

Hangsúlyozta, hogy 

Magyarország ebből az együttműködésből máris igen sokat profitált, ide érkezett ugyanis tavaly és tavalyelőtt is a legtöbb kínai beruházás Európában.

Munkahelyek tízezrei jönnek létre, s Magyarország vezető szerepet játszik a világgazdaság folyamatait leginkább meghatározó technológiai forradalom során. Ennek a gazdasági együttműködésnek fontos alapját adja az oktatási és kulturális együttműködésünk

– összegzett.

 

