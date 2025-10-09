Szijjártó Péter: Magyarország áramigényének ellátása elképzelhetetlen nukleáris energia nélkül

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a világgazdaságban alapvető átalakulás zajlik egy hatalmas technológiai forradalommal párhuzamosan, amelynek nyomán a globális villamosenergia-igény drámaian növekedni fog.

Aláhúzta, hogy a

közúti közlekedés elektromos átállása, a nagy adatközpontok építése, illetve a hűtési-fűtési igények erősödése mind ebbe az irányba mutat, ez látható Magyarországon is.

Ezzel kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy hazánk a földrajzi és természeti adottságaiból fakadóan ezt az igényt megbízható, biztonságos, környezetkímélő módon, olcsón egyedül nukleáris energia révén tudja fedezni.

Ezért üdvözölte, hogy a Donald Trump vezette új amerikai kormány feloldotta a paksi bővítést is érintő szankciókat, európai korlátozások pedig nincsenek érvényben, így jelenleg a nemzetközi jogi környezet lehetővé teszi a projekt folytatását.

Tudatta, hogy a két tervezett blokk alatt összesen 3,5 millió köbméternyi föld kiemelésére van szükség, és ebből kétmillió köbméter már megvan, s az idei év végén fogják megkezdeni a munkát a hatos blokk nukleáris szigetén.

Talajszilárdítás vonatkozásában 17 hektáros területről beszélünk, 75 ezer talajszilárdítási cölöpöt kell behelyeznünk a földbe, ebből 43 ezer van már lent. Ez a munka az ötödik és a hatodik blokk nukleáris szigetét alkotó leendő épületek alatt már befejeződött, és az idei év végén folytatódik a talajszilárdítás a további területeken

– tájékoztatott.

Majd elmondta, hogy az építkezéssel párhuzamosan zajlik a hosszú gyártási idejű eszközök gyártása is, Oroszország, Németország és Franciaország hat városában.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy

nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.

Ez olyan technológiai folyamat, amely messze van még a végétől. Ugyanakkor fel kell készülni arra, hogyha ez a technológia valóban létrejön, akkor ezt a magyarországi energiamixben is alkalmazni lehessen

– vélekedett.