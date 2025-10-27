október 27., hétfő

29 perce

Üzleti fórumot rendeztek 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével

Címkék#Magyarország#Szijjártó Péter#Izrael

Megrendezésre került a valaha volt legnagyobb üzleti fórum Magyarország és Izrael között 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, írja az MTI.

MW
Üzleti fórumot rendeztek 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Gideon Sa'ar izraeli külügyminisztert a Puskás Arénában 2025. október 27-én

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a magyar–izraeli üzleti fórumon elmondott beszédében először is azt hangsúlyozta, hogy ez a valaha volt legnagyobb hasonló rendezvény a két ország között, majd üdvözölte, hogy a kétoldalú együttműködést semmilyen nyitott politikai kérdés nem akadályozza, ezért minden adott a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez.

Az együttműködés a két ország között gazdasági szempontból már nemcsak a régi klasszikus területeken működik jól, hanem kiterjedt a teljesen modern gazdasági területekre is: a kutatás-fejlesztési, technológiai együttműködésre, az űrkutatásra vagy éppen a védelmi iparra

– sorolta a külgazdasági és külügyminiszter.

Illetve említést tett néhány zászlóshajó-projektről is, például hogy a Continest Technologies már a siker reményével tud részt venni az izraeli hadsereg tenderein, a 4iG a védelmi és űriparban épített ki komoly bázisokat, de Izrael víziszárnyas-importjának 97 százalékát is egy magyar cég, a Palmi-Top adja.

Szijjártó Péter emellett arra is kitért, hogy az izraeli beruházók is igen fontos szerepet játszanak hazánk gazdaságában, és a résztvevők figyelmébe ajánlotta, hogy Magyarország mellett szól a biztonság is.

„Mi Magyarországon büszkék vagyunk arra, hogy az itt élő zsidó közösség számára a legbiztonságosabb otthont garantáljuk egész Európában” – jelentette ki.

Ennek alátámasztására pedig emlékeztetett arra, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott az összes hazai mérkőzését Magyarországon játssza, és nem zárt ajtók mögött, rendőrségi gyűrűvel a stadion körül kell ezeket megrendezni, mint Nyugat-Európában.

„Nyitott kapukkal, közönség előtt is nyugodtan játszhatnak az izraeli labdarúgók itt, Magyarországon. Miért? Azért, mert Magyarországon a zsidó közösség biztonságban van. Mi itt, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát alkalmazunk, és amíg nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, addig ez így is marad” – szögezte le.

„Úgyhogy szeretném az izraeli üzleti közösség tagjait arra biztatni, hogy a mai nap több mint százötven kétoldalú vállalatközi találkozóján keressék meg az együttműködési lehetőségeket, és abban biztosak lehetnek, hogy itt önök mindig biztonságban lesznek, önök személyesen, a vállalkozásaik és az üzleti tevékenységük is” – fűzte hozzá.

Majd hangsúlyozta, hogy a fórumon jelen lévő magyar cégek a saját szakterületükön a legjobbak között vannak és nemzetközi szinten is bőven versenyképesek.

A miniszter végül arra figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és a világ két legsúlyosabb válságát az ukrajnai és a közel-keleti helyzet jelenti, amelyek Magyarországot és Izraelt is erősen érintik.

„Mi, magyarok mindig is a diplomáciai és politikai megoldásokat támogatjuk, és mindig is elleneztük és ellenezni is fogjuk a gazdasági és kereskedelmi korlátozásokat. A várakozások úgy szóltak, hogy az ukrajnai háborút gyorsabban meg lehet oldani, mint a közel-keleti válságot. Ehhez képest most úgy tűnik, nagyobb remény van a közel-keleti válság gyorsabb megoldására, minthogy Ukrajnában béke legyen” – húzta alá.

„A brüsszeli politikát sok szempontból a frusztráció jellemzi. És ennek egyik kifejeződése az, amikor az Európai Unió abszolút elfogult Izrael-ellenes politikát hajt végre. És sajnos ennek a politikának az egyik ága éppen arról szól, hogy kereskedelmi-gazdasági korlátozásokat vezessenek be. Ezeket mi mindig ellenezni fogjuk, és azért fogunk dolgozni, hogy ne csak Magyarország és Izrael, hanem az Európai Unió és Izrael együttműködése is fejlődjön a jövőben” – összegzett.

 

