Diplomácia

52 perce

Szijjártó: az amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarország energiaellátását

Címkék#szankciók#békeerőfeszítés#Donald Trump#Szijjártó Péter#energiabiztonság

Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, írja az MTI.

MW
Szijjártó: az amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarország energiaellátását

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

 

