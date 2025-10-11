október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Spórolj és nyerj!

1 órája

Ötéves a népszerű áruházlánc mobilos alkalmazása – ha letöltjük, autót nyerhetünk!

Címkék#MySPAR#Peugeot 2008#Spar#kupon#applikáció#nyeremény

A MySPAR applikáció idén ünnepli ötödik születésnapját. Az appot már több mint félmillió vásárló használja, a heti kuponokkal akár 30 százalékos kedvezmények is elérhetők, a jubileumi nyereményjáték fődíja pedig egy Peugeot 2008.

MW
Ötéves a népszerű áruházlánc mobilos alkalmazása – ha letöltjük, autót nyerhetünk!

A Spar applikációja már öt éve a vásárlók szolgálatában

Forrás: Spar

Az elmúlt öt évben a MySPAR applikáció igazi sikertörténetté vált: induláskor még újdonságnak számított a digitális kuponok világa, ma viszont már több mint félmillió aktív felhasználó veszi igénybe nap mint nap. Az app folyamatosan bővült új funkciókkal – a bevásárlólista-tervezőtől a digitális blokkokig–, így mára nemcsak a spórolás eszköze, hanem egy komplett vásárlási asszisztens lett.

Akár 30 százalék kedvezmény a jubileumi kuponokkal

Az ötödik születésnap alkalmából 2025. október 2. és 29. között a MySPAR appban a hetente frissülő termékkuponok extra kedvezményt adnak, ennek köszönhetően akár 30 százalékkal olcsóbban szerezhetők be a kedvenc termékek.

Egy Peugeot 2008-as a fődíj

2025. október 9. és 29. között a MySPAR eddigi legnagyobb játékába kapcsolódhatunk be: ha az appban regisztráljuk a digitális blokkunkat, máris esélyünk lehet a fődíjra, egy új Peugeot 2008-ra. Emellett számos értékes nyeremény – KitchenAid termékek, Philips Airfryer és 5 darab 100 ezer forint értékű Spar nyereménykártya – talál gazdára. Az ünnepi kampány arca Fördős Zé, aki tavaly óta segít bemutatni a MySPAR előnyeit a vásárlók számára. 

További infók ITT érhetők el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu