Árrésstop

2 órája

További termékkörökkel bővül az árréscsökkentés: íme, a lista

Marad és új termékekkel bővül az árrésstop. Harmadszor is meghosszabbítják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árréscsökkentést – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. A Magyar Nemzet összeállította az új árrésstopos termékek listáját.

További termékkörökkel bővül az árréscsökkentés (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

– A szerdai ülésen született döntés arról, hogy a kormány továbbra is fenntartja az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot − idézte a lap Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek a bejelentését. 

A kormány ezzel harmadszor hosszabbítja meg a tavasszal bevezetett intézkedést.

 Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán ezt úgy kommentálta: 

a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány fellép az áremelések ellen, csökkenti az adókat, és harmincezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak.

Újdonság az is, hogy 

a Szép-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is december 1. és április 30. között.

Az árrésstop tizennégy termékkel bővül

A Magyar Nemzet által közzétett lista szerint ezek a termékek lesznek árrésstoposok:  

  • a marhafehérpecsenye,
  • marhafelsár,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkeménysajt,
  • sajtkrém, kenhetősajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejeskáposzta,
    A további termékekért, valamint a teljes cikkért KATTINTSON

 

 

