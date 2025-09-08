Donald Trump hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be hazánkban

A tárcavezető a Flextronics beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai tulajdonosi hátterű, hazánkban hatezer embert foglalkoztató elektronikai vállalat kétmilliárd forint értékben hajt végre kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amelyhez az állam 670 millió forintnyi támogatást nyújt, ezáltal a gyárban a K+F-részleg létszáma hetven főre nő.

Bejelentette, hogy a kormány egyúttal stratégiai együttműködési megállapodást kötött a céggel, hiszen annak működése túlmutat önmagában, a termékei ugyanis 98 százalékban az exportpiacokon kerülnek értékesítésre, emellett a vállalat 70 százalék feletti magyar beszállítói hányaddal dolgozik, és részt vesz a hazai munkaerő folyamatos fejlesztésében is.

Közölte, hogy a Flextronics immár a 99. vállalat, amellyel ilyen megállapodást kötöttek, ezen partnerek pedig több mint kétszázezer embernek adnak munkát.

Majd hozzátette, hogy az aláírással tizenhatra nőtt az amerikai stratégiai partnerek száma, amelyek így holtversenyben állnak az élen a németekkel.