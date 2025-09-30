39 perce
Szijjártó Péter: a magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül
A külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban, a RISE konferencián mondott beszédet. „A magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül, minthogy Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet” – jelentette ki Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter a RISE konferencián mondott beszédet
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Szijjártó Péter a RISE konferencián elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy noha ezt a megközelítést számos éles bírálat éri, főleg az európai liberális fősodor részéről, Magyarországon a társadalom alapja továbbra is a család, amely anyából, apából és gyermekekből áll és amelyben az anya nő, az apa férfi.
Kiemelte, hogy
a magyar kormány családalapú gazdasági stratégiát folytat, a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítva a családok támogatására, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.
Majd hozzátette, hogy emellett hazánkban családi alapú adóforradalom zajlik, mivel az alapelv az, hogy senki se kerülhessen anyagilag hátrányosabb helyzetbe azért, mert a gyerekvállalás mellett dönt, és a család összeegyeztethető legyen a karrierrel.
Szijjártó Péter ismertette a legfontosabb intézkedéseket
Először is aláhúzta, hogy a négy- vagy többgyerekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ráadásul október 1-től már a három gyereket vállaló anyáknak sem kell majd szja-t fizetniük, 2026-tól pedig ezt a kétgyermekesekre is kiterjesztik.
Tájékoztatása szerint a második pont, hogy a szülők fizetésének bizonyos része minden egyes gyermek születése után mentesül az adófizetési kötelezettség alól, és ez az arány exponenciálisan nő.
A harmadik pont: ha az anya otthon marad a kisbabával, akkor az első hat hónapban a korábbi bruttó fizetését nettóban kapja meg. (…) Majd ezután további két és fél évig korábbi fizetése hetven százalékát kapja
– mutatott rá.
A magyar kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította el
Végül pedig érintette a fiatal párok által igénybe vehető babaváró hitelt, a diákhitel-tartozás részleges vagy teljes elengedését a több gyermeket vállaló fiatalok számára, továbbá a legfrissebb intézkedést, a magyar történelem valaha volt legnagyobb lakáshitel-programját, az Otthon startot.
A miniszter mindennek nyomán leszögezte, hogy
összességében tehát a magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül.
Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet. Ha erős, megfelelően támogatott családok vannak, ahol a gyermekvállalás nem gazdasági kérdés, ahol a család és a karrier összeegyeztethető, akkor ezek a családok egy erős társadalom és erős ország alapját fogják képezni
– fogalmazott.
Folytatni fogjuk politikai stratégiánkat, amelynek középpontjában a családok támogatása áll. Eddig ez sikeresnek bizonyult, sokat segített az ország fejlődésében, és hiszünk benne, hogy a jövőben is sokat fog segíteni
– fűzte hozzá.
Végezetül arra is kitért, hogy
Magyarország és Szerbia kapcsolata jelenleg történelmi csúcsponton van,
aminek egyik oka épp az, hogy a két ország számos alapvető kérdésben, például a családok tiszteletben tartásában hasonló álláspontot képvisel.
Úgy vélem, két ilyen családközpontú társadalom, két ilyen családközpontú nemzet, valamint két olyan kormány, amely a politikai stratégiája középpontjába állítja ezt a kérdést, könnyebben talál egymásra. Ezért a családpolitika a jövőben is fontos része lesz a kétoldalú együttműködésnek
– összegzett.