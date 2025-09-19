szeptember 19., péntek

Szijjártó Péter: 280 milliárd forint értékű óriásberuházás érkezik Békéscsabára

Békéscsaba, Szijjártó Péter, munkahely

A szingapúri Vulcan Shield Global a vármegyében gazdaságtörténeti jelentőségű, mintegy 280 milliárd forint értékű óriásberuházást jelentett be Békéscsabán, amelynek a nyomán 2500 munkahely jön majd létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

MW
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Békés vármegyében megvalósuló 280 milliárd forint értékű óriásberuházás bejelentésén a vármegyei kormányhivatalban Békéscsabán 2025. szeptember 19-én

Forrás: MTI

Fotó: Lehoczky Péter

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét, összesen 280 milliárd forint értékben, amihez a kormány 49 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve elő 2500 új munkahely létrejöttét.

Beszédében kiemelte, hogy 

high-tech beruházásról van szó, a cég technológiája ugyanis világszinten is egyedülálló, olyan szigetelőanyagokat gyártanak, amelyek 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni.

„A Vulcan Shield Global által itt Békéscsabán előállított szigetelőanyagokat majd Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni, amelyek az űriparban, az autógyártásban, a repülőgépgyártásban, a napelemgyártásban vagy a petrokémia területén használják fel ezeket" - jelentette ki.

„Ez a tevékenység nagyon komoly kutatási és fejlesztési hátteret igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Global ne pusztán a termelési, hanem később a kutatás-fejlesztési tevékenység tekintetében is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak" - folytatta.

Tudatta, hogy a beruházás túlmutat önmagán, mivel a cég elkötelezte magát a helyi szakképző iskolákkal való együttműködés mellett, ahogy amellett is, hogy minél több alapanyagot és eszközt hazai vállalkozásoktól szerezzen be.

Emellett aláhúzta, hogy a gyártás a legszigorúbb környezetvédelmi előírások mentén fog zajlani, és az üzem ökológiai lábnyoma is a lehető legkisebb lesz.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez egy gazdaságtörténeti jelentőségű bejelentés, hiszen ez a valaha volt legnagyobb beruházás a városban és egész Békés vármegyében.

Emlékeztetett, hogy másfél évtizede még egy éles választóvonal húzódott végig Magyarországon, mostanra viszont a keleti országrészt sikerült a nyugati szintjére fejleszteni, és itt jött létre Európa egyik legjelentősebb autóipari központja, ahol hamarosan a BMW is megkezdi a sorozatgyártást, illetve épül a kontinens legnagyobb elektromosakkumulátor-gyára.

Rámutatott, hogy miután ez sikerült, a kormány a hasonló, észak-déli választóvonal felszámolását tűzte ki célként, amelynek során külön figyelmet szenteltek a környező régiók fejlődéséhez képest elmaradó Békés vármegyére.

„És ugye itt azt a kérdést kellett feltenni, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy Békés vármegye, legalábbis a környező térségekkel egyező ütemű fejlődési pályára lépjen (…) Nagy beruházások kellenek, vállalatok, amelyek munkahelyet hoznak létre, jó fizetést adnak, megtartják azokat, akik itt vannak, s hazavonzzák azokat, akik ilyen lehetőségek hiányában elmentek"

 - sorolta.

Kifejtette, hogy a kelet-magyarországi recept alapján először is ehhez kell egy óriásberuházás, amely vonzza majd a többit maga után, ennek azonban meg kellett teremteni az előfeltételeit, például ilyen volt az M44-es autóút megépítése, a vasúti infrastruktúra korszerűsítése, egy megfelelő ipari park létrehozása és a szakképzési intézmények fejlesztése.

Végül üdvözölte, hogy mára teljesültek a szükséges előfeltételek, és kitért arra is, hogy a beruházásért folytatott versenyben Európa legalacsonyabb adói és legsikeresebb beruházásösztönzési rendszere is igen fontos tényező volt.

