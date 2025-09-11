1 órája
Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban a nyugdíjas utalvány használóit
Azok a vásárlók, akik legalább 5000 forint értékben fizetnek utalvánnyal a SPAR-ban, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.
Forrás: Shutterstock
Fotó: csikiphoto
A SPAR Magyarország számára mindenkor fontos, hogy vásárlói igényeire reagáljon – írta a Mindmegette.
A vállalat folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, amelyek valódi értéket teremtenek a mindennapokban, és segítik a tudatos vásárlást. A SPAR kiemelt ügyének tartja, hogy a nyugdíjasok számára is elérhetővé tegyen kedvezményeket,
ezért az országos élelmiszer-utalvány programhoz kapcsolódva most egyedülálló akciót indított: az 500 forintos kedvezménykupon további lendületet adhat ahhoz, hogy a mindennapi kiadások csökkenthetők legyenek – hiszen minden megtakarítás számít.
Hogyan működik a SPAR-kedvezmény?
2025. szeptember 11-től aki legalább 5000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal vásárol bármely SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletben, 500 forint értékű kupont kap ajándékba, amelyet következő vásárlása során használhat fel.
A kuponok kiadása és érvényesítése kizárólag a hagyományos pénztáraknál történik, hiszen a nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltására is itt van lehetőség.
