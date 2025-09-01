51 perce
Fix 3 százalékos hitel: megmozdult az ország, a bankok egymásra licitálnak
Hétfőn elstartolt Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása. Akadt bank, amely már délelőtt eljutott az első hitelkérelem befogadásáig.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Szeptember elsejével hivatalosan is elindult a kormányzat otthonteremtési programja, az Otthon start program – írja a Világgazdaság.
Otthon start: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja
Orbán Viktor miniszterelnök szerint
nem csoda, hogy megmozdult az ország, az emberek saját otthonra vágynak bérlakások helyett.
A lap cikke szerint a bankok közötti verseny nő, egymás után jelentik be, hogy bemennek a 3 százalékos hitelkamat alá és számos más kedvezménnyel is előjöttek az ügyfélszerzés reményében.
A fix 3 százalékos hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek.
Már be is fogadták az első kérelmet
Már az első nap is erős érdeklődést hozott a hétfőtől elérhető Otthon start hitelnél a Világgazdaságnak nyilatkozó bankok beszámolói szerint:
a pénzintézetek ugyanakkor jó előre készültek a rohamra, így fennakadások sehol sem fordultak elő.
Az Erste arról számolt be, hogy már hétfőn délelőtt befogadta az első Otthon start lakáshitelét: a bank ügyfelei, egy házaspár 50 millió forintot vett fel. A család Budapesten vásárolja meg első közös otthonát, egy 69 négyzetméteres lakást. A gyors hitelügyintézést segítette, hogy éltek az előregisztráció lehetőségével, így az elsők között tudták igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt.