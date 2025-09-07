Nagy Márton bemutatta a munkaalapú gazdaság eredményeit

„Magyarországon aki akar, az tud dolgozni! Ezt támasztja alá az is, hogy az alulfoglalkoztatottság hazánkban a harmadik legalacsonyabb volt az Európai Unió tagországai között” – írta a közösségi odalán Nagy Márton.

Forrás: Nagy Márton Facebook-oldala

Mit is jelent az alulfoglalkoztatottság? – tette fel a kérdést, amire részletes válaszban fejtette ki a részeteket.

Az Eurostat munkaerőpiaci felmérése kitér azon munkavállalókra is, akik bár szeretnének teljes állásban dolgozni, erre nem nyílik lehetőségük, így csupán részmunkaidőben tudnak elhelyezkedni. Őket nevezi a statisztika alulfoglalkoztatottaknak – magyarázta.

A nemzetgazdaági miniszter ismertette:

Magyarországon 2025 első negyedévében 22,8 ezer fő, a foglalkoztatottak mindössze 0,5 százaléka volt alulfoglalkoztatva, ami Bulgária (0,3 százalék) és Csehország (0,4 százalék) után a harmadik legalacsonyabb értéket képviselte, míg a szlovák mutatóval megegyezett.

Hozzátette, hogy

az EU átlaga ugyanezen időszakban 2,7 százalék volt, vagyis uniós szinten arányaiban ötször annyian vannak az alulfoglalkoztatottak.

A többi régiós országban a hazainál magasabb alulfoglalkoztatottság volt megfigyelhető:

Lengyelországban a foglalkoztatottak 0,9,

Romániában az 1,0,

míg Németországban az 1,2 százaléka nem tudott teljes állásban dolgozni annak ellenére, hogy szeretett volna.

Éves alapon még csökkenteni is sikerült az alulfoglalkoztatottságot, szemben például Szlovákiával és Csehországgal, ahol növekedés történt, vagy Lengyelországgal és Németországgal, ahol pedig nem változott a helyzet az előző évvel összevetve

– sorolta.