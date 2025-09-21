Koncz Zsófia: októbertől jön a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége (videó)

Koncz Zsófia hangsúlyozta:

a háromgyermekes édesanyáknak nem kell többé szja-t fizetni függetlenül a saját, vagy a gyermekük életkorától, ugyanúgy jár a mentesség a fiatal anyukáknak, mint azoknak, akiknek a gyerekei már felnőttek.

Ismertetése szerint egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának ez havonta körülbelül 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet, számításaik szerint 250 ezer háromgyermekes anyának "hoz pénzt a házhoz".

Kiemelte: minden anya jogosult az adómentességre, aki három gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá, ideértve az örökbefogadó szülőket is.

A mentesség akkor is jár, ha a gyermekek már nagykorúak, a kedvezmény pedig élethosszig érvényes, amíg az anya adóköteles jövedelemmel rendelkezik

– közölte az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

az adómentesség nem jár automatikusan, azt igényelni kell, amire két mód van.

Az egyik az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál vagy a NAV honlapján lehet leadni. Ahhoz, hogy már az októberi fizetésben megjelenjen az adómentesség, október első felében érdemes leadni a nyilatkozatot, ezt elég egyszer megtenni

– mondta.