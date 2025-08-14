augusztus 14., csütörtök

Energiabiztonság

21 perce

Pénteken folytatódhat a kőolajszállítás hazánk felé az ukrán dróncsapást követően

Címkék#Magyarország#dróncsapás#Ukrajna#Szijjártó Péter

A javítási munkálatok folyamatosan zajlanak Oroszországban, így jó eséllyel pénteken folytatódhat a kőolajszállítás Magyarország felé az előző napi ukrán dróncsapás után – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

MW
Pénteken folytatódhat a kőolajszállítás hazánk felé az ukrán dróncsapást követően

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy Pavel Sorokinnal áttekintették a kialakult helyzetet, miután Ukrajna szerdán ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat.

Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé

– tudatta.

„Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást”

– szögezte le.

 

