Hazánkban találkozik a pezsgővilág színe-java

Az etyeki Pezsgőkonferencia több kíván lenni a szakemberek számára ágazati ismereteket nyújtó fórumnál, a rendezvény az elmúlt években a szakma találkozópontjává vált, ahol a szervezők a legfrissebb trendeket is figyelemmel kísérő programmal készülnek az egyes területek nagyágyúinak tolmácsolásában, és ahol az elméleti alapot kóstolásos tapasztalatok egészítik ki, a rendezvényt pedig a gasztrokulturális élményt ígérő Pezsgőünnep koronázza meg.

Forrás: pezsgokonferencia.hu

A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége mellett megvalósuló idei konferencia fókuszába a közép-európai régió lehetőségeit állították Sparkling Central-Europe címmel. A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott, aki Közép-Európa átalakuló pezsgőpiacát elemzi. Az előadást Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár üzletágának ügyvezető igazgatója üzleti, gazdasági szempontú értekezése árnyalja. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit pedig az elismert Tokaj-szakértő, a Borászok Barátja-díjas Wojciech Bonkowski, a régió első Master of Wine szakértője tárgyalja.