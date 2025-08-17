augusztus 17., vasárnap

Saját otthon

3 órája

Otthon start program: íme, a tíz legfontosabb tudnivaló (videó)

A Világgazdaság arról számol be, hogy a fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek. A gazdasági portál tíz pontban foglalta össze az Otthon start programmal kapcsolatos legfontosabb információkat.

MW
Jelentős az érdeklődés az Otthon start program iránt (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelyet Otthon start programként hirdettek meg, szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz – idézi fel a Világgazdaság, amely összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat. 

Dream,To,Buy,House.,Home,For,Children,And,Parents,,Family
Az Otthon strat program szeptember 1-jén rajtol (illusztráció)
Fotó: Zoteva / Forrás:  Shutterstock

 Az Otthon start program tíz legfontosabb eleme: 

  1. Szeptember 1-jén indul a kedvezményes lakáshitel 
    A program 2025. szeptember 1-jétől válik elérhetővé, korlátlan keretösszeggel, időbeli limit nélkül.
    2. Fix, alacsony 3 százalékos kamat 
    A hitel egész futamidejére fixen 3 százalék kamatot kínál, amely több mint 4–5 százalékponttal alacsonyabb, mint a piaci kamatok, így a törlesztés sokkal kedvezőbb lehet.

3. Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint 
A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához.
4. Csak 10 százalék önerő! 
Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt.
5. Ingatlanértékhatárok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint 
Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes.

A teljes további fontos elemekért KATTINTSON

Panyi Miklós: az új lakáshitel árkorlátai megakadályozzák az ingatlanok drágulását

Panyi Miklós a Facebookon vasárnap, „Üzenet a rémhírkeltőknek” bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3 százalékos hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20-40 százalékkal.

Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte: Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők.

Emellett csak Budapesten a következő őszi hónapokban több mint 10 ezer olyan lakásfejlesztés fog elindulni, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot – tette hozzá az államtitkár.

Nem utolsósorban pedig a programba árkorlátot helyeztünk el. A másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását

– jelentette ki Panyi Miklós. 

