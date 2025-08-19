Lakáshitel
38 perce
Így kapcsolható össze az Otthon start más otthonteremtési támogatásokkal
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bemutatta, mely más programokkal lehet összevonni a kormány által indított Otthon start hitelt.
Otthon start program: nagy erőkkel készülődnek a bankok (illusztráció)
Forrás: MW
Fotó: Kallus György
„Önmagában és kombinálva is! A fix 3 százalékos lakáshitel minden más otthonteremtési programmal is összevonható lesz” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy az Otthon start összevonható a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró hitellel is.
Így még többen juthatnak saját otthonhoz és tervezhetik a jövőjüket
– tette hozzá.
